شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: حفتر وسراج يتفقان على إنهاء «المرحلة الانتقالية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب. (طرابلس)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس (الخميس) أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر اتفقا على «إنهاء المرحلة الانتقالية» في ليبيا «من خلال انتخابات عامة».

وجاء ذلك خلال اجتماع عقداه أمس الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب تغريدة للبعثة على حسابها على «تويتر». وقالت في التغريدة إن الاتفاق تناول أيضا «سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها».