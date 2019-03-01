محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أسرة الطبيب أحمد حمدي تسلمت جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من مشرحة زينهم.
وتوفي الطبيب أحمد حمدي ضمن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء حادث تصادم جرار برصيف داخل محطة مصر يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح عضو نقابة الأطباء، أنه من المقرر أداء صلاة الجنازة على الطبيب أحمد حمدي بمدينة المنيا بعد صلاة الفجر، لدفنه بمسقط رأسه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد ضحايا "محطة مصر".. أسرة الطبيب أحمد حمدي تتسلم جثمانه من مشرحة زينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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