شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير يختتم بالحادث الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

سكك حديد مصر: الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط - الثانية على مستوى العالم في خمسينيات القرن التاسع عشر، تمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها بطول 9750 كم. 705 محطات ركاب. 1330 مزلقانا. 3.500 عربة ركاب. 10 آلاف عربة بضائع و800 جرار. 1.4 مليون راكب يوميا. 4.8 مليون طن بضائع في العام. أنشئت: الحوادث خلال 17 عامًا: قرارات هامة: مشاهد إنسانية:



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