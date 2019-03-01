الرئيس السوداني يفوض صلاحياته الحزبية لنائبه في المؤتمر الحاكم

فوض الرئيس السوداني عمر البشير صلاحياته وسلطاته الحزبية إلى نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد هارون.

واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم، خلال اجتماع مطول مساء الخميس، والي ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون نائبا لرئيسه عمر البشير خلفا للدكتور فيصل حسن إبراهيم.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الجديد أحمد هارون، خلال تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المكتب القيادي اعتمده كنائب لرئيس الحزب، وأن البشير فوضه بصلاحياته وسلطاته في الحزب الحاكم.

وأشار إلى أن الرئيس البشير سيتفرغ خلال المرحلة المقبلة لمهامه الوطنية التي أعلنها في خطابه الأخير، مشيرا إلى أن المكتب القيادي بارك هذه الخطوات وأيدها.

وأعلن مدير المخابرات السودانية صلاح قوش، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس البشير سيترك رئاسة المؤتمر الوطني، ويكون رئيسا قومياً وسيتنحى عن الحكم بحلول عام 2020، الأمر الذي لم يورده البشير صراحة في خطابه الموجه للشعب في اليوم ذاته.

وذكر البشير يومها أنه سيكون على مسافة واحدة من السودانيين بمختلف انتماءاتهم، وطلب من البرلمان تأجيل النظر في مشروع تعديلات دستورية يعطيه حق الترشح في الانتخابات المقبلة.

