انت الان تتابع القمة الكورية الأمريكية.. كيم: جئت هنا لنزع النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دونالد ترامب وكيم جونج أون
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. وفي رده على أسئلة للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب، عبر كيم عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج. وبدأ كيم وترامب يوما ثانيا من المباحثات، في وقت مبكر اليوم الخميس، في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث عبرا عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية.
وفي رده على سؤال إن كان مستعدا للتخلي عن الأسلحة النووية، قال كيم للصحفيين: "إذا لم أكن مستعدا لفعل ذلك لما كنت هنا الآن"، ورد عليه ترامب قائلا: "ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها (الصحفي) على الإطلاق". وجلس الزعيمان في مواجهة أحدهما الآخر عبر مائدة مستديرة مع معاونيهما. اقرأ أيضا| اليابان تأمل التوصل
وفي رده على سؤال إن كان مستعدا للتخلي عن الأسلحة النووية، قال كيم للصحفيين: "إذا لم أكن مستعدا لفعل ذلك لما كنت هنا الآن"، ورد عليه ترامب قائلا: "ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها (الصحفي) على الإطلاق". وجلس الزعيمان في مواجهة أحدهما الآخر عبر مائدة مستديرة مع معاونيهما.
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ولم يدل كيم بتفاصيل بشأن ما سيستلزمه نزع السلاح النووي، لكنه سئل عما إذا كان مستعدا لاتخاذ إجراءات ملموسة، فقال إنه تحدث للتو بشأن ذلك مع ترامب، مضيفا: "آمل أن تمنحونا مزيدا من الوقت للحديث. فحتى الدقيقة ثمينة".
وفي حين تطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع برامجها النووية والصاروخية، تريد بيونج يانج أن ترفع واشنطن مظلتها النووية عن حلفائها في آسيا مثل كوريا الجنوبية واليابان.
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