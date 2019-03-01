الرئيس السوداني يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):
فوض الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه الجديد ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الاخير لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.
واختار المكتب القيادي في اجتماعه الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حاكم ولاية شمال كردفان السابق احمد هارون نائبا للبشير في رئاسة الحزب الحاكم بديلا للنائب السابق فيصل حسن ابراهيم.
وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم إن "اجتماع المكتب القيادي تفهم خطوة الرئيس البشير بتفويض سلطاته لنائبه لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية التي عبر عنها في خطاب الجمعة الماضية"، في إشارة لدعوة الحوار التي نادى بها البشير.
واشار هارون لاستعداد حزبه لترتيب وملائمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها البشير للحوار وبشكل إيجابي.
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