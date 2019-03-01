بمكافأة مليون دولار.. من هو آخر المطلوبين لدى الخارجية الأمريكية؟

القاهرة - مصراوي:
عرضت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 1 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حمزة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن حمزة بن لادن، هو نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأنه يبرز اسمه كقائد في تنظيم القاعدة بأفغانستان.
وأشار البيان، إلى أن حمزة، أصدر رسائل صوتية وفيديو في 2015، دعا فيها أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
وتوعد حمزة بالانتقام لمقتل والده في مايو 2011 على أيدي القوات الخاصة الأمريكية.
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