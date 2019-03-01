مصادر المستقبل للانباء: حزب الله حاجة ماسة إلى قضية "شعبوية" لمحاكاة اللبنانيين

اشارت مصادر في "المستقبل" لـ"الانباء" الكويتية، الى إن حزب الله يركز في حملاته على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومن خلاله على المشروع الاقتصادي لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في محاولة لإبلاغ نجله رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه لن يتركه يرتاح في الشارع السني، خصوصا انه كان وراء تمثيل المعارضة السنية في الحكومة. وطبيعي أن يصوب حزب الله في معركته ضد الفساد وهدر المال العام على السنيورة باعتباره أحد أبرز الصقور في "المستقبل" وكانت له مع الحزب جولات من الخلاف السياسي. لكن تركيز حزب الله في حملاته على السنيورة ينسحب أيضا على الحريري في محاولة لإضعافه وصولا إلى "تطويعه" مع تسليم الحزب بأن لابديل له، حتى إشعار آخر، على رأس الحكومة.

ورأت المصادر أن محاولة الحزب إيهام الرأي العام بأنه لا يستهدف الحريري من وراء حملاته على السنيورة لا تنطلي على أحد، لأن "المستقبل" يتعامل معها على أنها تهدف إلى مقاضاة الحقبة السياسية التي شغلها رفيق الحريري ومن خلالها الدخول في تصفية حسابات مع نجله، إضافة إلى أن الحزب يريد أن يقدم نفسه على أنه الحريص الأول على المال العام، لعله ينتزع براءة ذمة من اللبنانيين الذين يحملونه مسؤولية الركود الاقتصادي الذي يصيب البلد. وهناك من يربط توقيت حملة حزب الله ولو بصورة غير مباشرة على السنيورة بأنها تأتي في سياق استعداده لسحب وحداته العسكرية من سوريا على مراحل، وبالتالي هو في حاجة ماسة إلى قضية "شعبوية" لمحاكاة اللبنانيين الذين لا يختلفون حول ضرورة مكافحة الفساد في ظل ارتفاع العجز في الخزينة وتزايد الدين العام.

إضافة إلى أن الحزب، كما تقول مصادر "المستقبل"، يحاول أن ينزع عنه لباسه العسكري ويستبدل به لباسا مدنيا لإشعار الآخرين بأنه أخذ على عاتقه أن يتحول إلى رأس حربة لمكافحة الفساد.