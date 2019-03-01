أكد الوزير السابق زياد بارود أنه "حان وقت طرح الزواج المدني وآلياته وكلام وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن حرّك القضية وهي عندما تحدثت فيه مع "يورونيوز" كان لمجرد الإجابة ولم تكن قد حضرت ملفا حول الموضوع".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الصراع ليس بين رجال الدين و العلمانيين والنقاش الموضوع يحمي الحقوق الدستورية وهو في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص عليه الدستور"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الناس الذين يذهبون إلى الكنيسة ولا يفقهون في الدين فالمؤمن مدعو لممارسة ايمانه والزواج المدني ليس ضد الدين".
واعتبر بارود أن "هناك انفصام في الشخصية في القانون اللبناني لناحية النظرة الى الزواج المدني"، مؤكداً أنه "بالقانون اللبناني يستطيع اي لبناني التخلي عن طائفته والانتقال الى طائفة اخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: هناك انفصام بالشخصية بالقانون اللبناني لناحية النظرة الى الزواج المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.