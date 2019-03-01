وكالة أنباء كوريا الشمالية: كيم وترامب اتفقا على مواصلة مشاوراتهما حول نزع السلاح النووي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، غداة فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي أنّ الزعيمين اتّفقا على مواصلة "مشاوراتهما المثمرة حول نزع السلاح النووي".

وأوضحت الوكالة أن كيم وترامب "اتّفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعزيز العلاقات الأميركية - الكورية الشمالية"، من دون أن تأتي على ذكر انتهاء القمّة من دون التوصّل إلى اتفاق.