تسنيم: روحاني سيزور العراق خلال شهر آذار الحالي

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني يعتزم زيارة العراق في الحادي عشر من شهر آذار الحالي، في إطار ترسيخ العلاقات بين البلدين.
وزار كل من وزيري النفط بيغين زنكنه، والخارجية محمد جواد ظريف، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بغداد للتمهيد لزيارة روحاني.
وذكرت مصادر مطلعة للوكالة أن وفدا رفيعا سيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته، على خلفية جهود السلطات الإيرانية لتعزيز تجارتها الخارجية خلال فترة العقوبات الأميركية على البلاد.
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