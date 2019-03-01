الداخلية التونسية تحبط مخططا لاستهداف شخصيات عبر رسائل بريدية تحتوي مواد سامة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط مخطط لاستهداف شخصيات عامة عبر رسائل بريدية تحتوي على مواد سامة.

واوضحت الداخلية التونسية في بيان لها، إن المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت من حجز 19 رسالة بريدية، أحيلت في الحين إلى المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.

وأكدت السلطات التونسية تصميمها على البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة بشأنها.