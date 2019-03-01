الأمن المصري يحبط محاولة إدخال كميات كبيرة من النفايات الخطيرة إلى مصر

أعلنت قوات الأمن في مصر عن إحباط محاولة إدخال أكثر من 164 طنًا من النفايات الخطرة إلى البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة، عبر ميناء الإسكندرية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي المصري قیام إحدى شركات الإسمنت الكائن مقرها في مدینة نصر بالقاھرة، باستیراد عدة حاويات من تلك النفایات التي تتكوّن من فضلات السجاد والفرش المستعملة.