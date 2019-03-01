أهم التصريحات في 24 ساعة: سأبقى لسنوات قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتهامات الموجهة له بالفساد قائلًا إنه يعتزم البقاء كرئيس للوزراء بدولة الاحتلال لسنوات قادمة، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المشاورات مع كوريا الشمالية كانت جيدة وستتواصل في المستقبل، فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه لا يتوقع أي مبادرة إيجابية من واشنطن.

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