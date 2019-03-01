الرئيس الألباني: مصر ذات ثقل إقليمي وتنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أكد الرئيس الألباني إلير ميتا، أن مصر تنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأنها ذات ثقل إقليمي وتدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الألباني - في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار ، والتى نوهت القناة إلى أن المقابلة ستذاع كاملة غدًا - "إن ألبانيا أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع مصر في مجالي السياحة والنقل البحري"، لافتا إلى أن الاستثمار في مجال السياحة في مصر هو هدف ألبانيا الحالي.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ تعد مقصدا سياحيا مهما لكافة دول البلقان.

وكشف ميتا أن اللجنة المشتركة لبحث التعاون بين مصر وألبانيا برئاسة وزيري خارجية البلدين ستعقد أولى جلساتها بعد أقل من 3 أشهر ، مشيرا في السياق ذاته إلى تأسيس لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين .

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دول أفريقيا من خلال مصر ، لافتا إلى أن بلاده تسعى أيضا لاستعادة دورها الثقافي من خلال تعاونها مع مصر .. كما أكد الرئيس الألباني أن بلاده تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي .