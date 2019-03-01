فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول فنزويلا

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، أن مشروع القرار الأمريكي سيتضمن "بشكل أكيد" موضوع المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستشدد أيضا عقوباتها على كاراكاس.

ولا تخفي الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، "رئيسا مؤقتا" للبلاد، أن رؤية واشنطن لحل الأزمة في البلاد تقتضي رحيل "الدكتاتور"، كما تسمي رئيس الدولة القائم، نيكولاس مادورو.