استقالة وزير الزراعة البريطاني بسبب الخلاف على بريكست

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ولم تكن ماي ترغب في تأجيل 29 مارس 2019 المقرر لطلاق المملكة والاتحاد، لكنها اضطرت لتغيير استراتيجيتها بعد أن قال العديد من أعضاء حكومتها إنهم لن يقبلوا خروجا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وندد مناصرو بريكست داخل حزب المحافظين بهذه المقاربة الجديدة، وصوت 20 من نواب الحزب ضد خطة ماي مساء أمس الأربعاء، وامتنع عشرات عن التصويت، لكن الاستراتيجية الجديدة اعتُمدت بأغلبية واسعة من 502 صوتاً مقابل اعتراض 20.
وبموجب هذه الخطة فإن ماي ستعرض مجدداً على البرلمان في موعد أقصاه 12 مارس المقبل، الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بعد رفض الاتفاق بشكل واسع في البرلمان في منتصف يناير الماضي.
وفي حال رفضه مجدداً من البرلمان فإنها ستطلب من النواب في 13 مارس المقبل إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وإذا رفضوا، ستعرض عليهم في 14 مارس المقبل مقترح تأجيل "محدود" للخروج من الاتحاد.