كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن استرداد كل الأراضي من "داعش" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات المدعومة من أمريكا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" الإرهابي في سوريا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية، اليوم الخميس، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم (الدولة الإسلامية)، في تناقض مع رواية قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع واشنطن والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر. بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال ترامب للقوات في قاعدة إلميندورف — ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من (الخلافة)في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة من (الخلافة)".

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، قال في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات اليوم الخميس "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".