بعد رئاسة مصر له.. ما هو برنامج الغذاء العالمي؟ وما أولوياتها به؟

الشروق - منال الوراقي

للمرة الأولى في تاريخ أكبر منظمة أممية في المجال الإنساني والإغاثي في العالم، تترأس مصر المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بعد أن تسلم سفير مصر في إيطاليا، هشام بدر، رئاسة المجلس التنفيذي، الاثنين الماضي.

وفي بيان له على هامش تسلم رئاسة المجلس، أعرب المندوب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن تقديره لأعضاء المجلس التنفيذي، المكون من 36 عضوًا، على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لهذا المنصب.

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