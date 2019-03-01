الشروق - منال الوراقي
للمرة الأولى في تاريخ أكبر منظمة أممية في المجال الإنساني والإغاثي في العالم، تترأس مصر المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بعد أن تسلم سفير مصر في إيطاليا، هشام بدر، رئاسة المجلس التنفيذي، الاثنين الماضي.
وفي بيان له على هامش تسلم رئاسة المجلس، أعرب المندوب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، عن تقديره لأعضاء المجلس التنفيذي، المكون من 36 عضوًا، على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لهذا المنصب.
«الشروق»، تستعرض أهداف وأولويات مصر في رئاسة البرنامج، وتقدم للقارئ كل ما يحتاج...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رئاسة مصر له.. ما هو برنامج الغذاء العالمي؟ وما أولوياتها به؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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