متحدثة باسم خارجية أوكرانيا تهدد إسرائيل بإعادة فرض تأشيرات الدخول

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية يكاترينا زيلينكو، خلال مؤتمر صحفي، عن أنه "قبل فترة قليلة سلمنا إلى الجانب الإسرائيلي مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية، أشير فيها إلى أن حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين، بما في ذلك ما يخص رحلاتهم القصيرة وإقامتهم الطويلة الأمد في الخارج، تعتبر من أولويات مجلس الوزراء الأوكراني ووزارة الخارجية".

ولفتت إلى أنه "على خلفية الحالات الأخيرة لتوقيف مواطنين أوكرانيين في المطارات الإسرائيلية، كثف الدبلوماسيون الأوكرانيون العمل مع الجانب الإسرائيلي لضمان حقوق الأوكرانيين المسافرين إلى إسرائيل".

وأكدت المتحدثة أنه "في حال انتهاك حقوق السياح والمسافرين الأوكرانيين بشكل منتظم، فسنعيد النظر في شروط السفر للمواطنين، بما في ذلك في جدوى الحفاظ على إعفاء مواطني تلك الدول التي تنتهك حقوق مواطنينا، من تأشيرات الدخول".