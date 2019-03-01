أ.ف.ب: روسيا تفشل في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن بشان فنزويلا

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن روسيا فسلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن بشان فنزويلا.

وحث مشروع القرار الروسي على تسوية أزمة فنزويلا في إطار دستورها واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

وكانت الوفد الأميركي في مجلس الأمن قد قدم مشروع قرار بشأن فنزويلا لكنه فشل بسبب استخدام كل من روسيا والصيح حق النقض "الفيتو".

ودعا مشروع القرار الأميركي للبدء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية، وهو ما اعتبره مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أنه "سيشكل سابقة بمجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر".