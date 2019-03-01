أفادت وسائل إعلام عن عرض السلطات الأميركية مكافأة مليون دولار للعثور على حمزة نجل أسامة بن لادن. وحمزة هو سعودي الجنسية من أم سوريّة تتحدر من مدينة اللاذقية، وله 19 شقيقاً وشقيقة من زوجات أبيه الخمسة. وكان زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن قد قتل في أيار من عام 2011 على يد القوات الأميركية في باكستان وهو كان مصنفاً كإرهابي في الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية تعرض مكافأة مليون دولار للعثور على حمزة نجل أسامة بن لادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.