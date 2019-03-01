مندوب الكويت بمجلس الأمن: لا حل عسكريا للنزاع السوري ولشمول العملية السياسية الجميع

أكّد سفير الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي، أنّ "أمام المبعوث الأممي تحديات كبيرة بسوريا، وعلى مجلس الأمن تجديد التأكيد على القرار 2254 في سوريا".

وشدّد خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، على أنّه "يجب على العملية السياسية أن تشمل كلّ السوريين بالداخل والخارج"، لافتًا إلى أنّ "قمة سوتشي أقرّت لجنة دستورية منذ أكثر من عام، ولم تبصر النور حتّى اليوم

وركّز على "وجوب بناء الثقة بين السوريين لإنجاح مساعي الحل، وبناء الثقة يبدأ بالإفراج عن المعتقلين والأسرى"، معلنًا "أنّنا نرفض أي محاولات لتغييرات ديمغرافية سوريا، ولا حلّ عسكريًّا للنزاع السوري".