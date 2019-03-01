إنقاذ اربعة أشخاص كانوا عالقين بالثلوج في منطقة عين الخيارة

قام رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع خالد ديب بإنقاذ اربعة أشخاص كانوا عالقين بالثلوج في منطقة عين الخيارة بتوجيه من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا. وقد قام الصليب الاحمر اللبناني بنقل احدهما الى احدى مستشفيات المنطقة للمعالجة بعد اصابته بتجمد نتيجة البرد الشديد. وعلم ان هؤلاء الاشخاص الاربعة هم من منطقة الضنية.

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