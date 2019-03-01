افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن تدن ملحوظ في درجات الحرارة في المدينة، مصحوبة برياح ناشطة بين الحين والاخر، فيما بدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 900 م في الريحان وعرمتى وكفرحونه.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بدء تساقط الثلوج على ارتفاع 900 م في الريحان وعرمتى وكفرحونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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