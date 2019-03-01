إنقاذ مواطنين محتجزين داخل سياراتهم بسبب الثلوج على طريق عام حدث الجبة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على إنقاذ عدد كبير من المواطنين المحاصرين داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج، بعد سحبها ليتمكّن الركاب من متابعة سيرهم بأمان، على طريق عام حدث الجبة- الديمان".

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