الجيش انقذ سائقين حاصرتهم الثلوج مساء امس في جرود الهرمل

تمكن الجيش اللبناني وبعد ساعات طويلة من العمل استمرت منذ صباح اليوم حتى المساء، من إنقاذ عدد من سائقي الشاحنات الصغيرة ممن حوصروا في الثلوج بسبب العاصفة التي تضرب لبنان ، اثناء سلوكهم طريق مرجحين - مشمش بين جردي قضائي الهرمل وعكار مساء امس، وانقطاعهم عن الاتصال بسبب وجودهم في أماكن لا تغطيها شبكة الخلوي، وتم العثور عليهم ونقلهم الى الهرمل ومشمش في عكار للعلاج بعد تعرضهم لنوبات برد شديدة.

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