بتكلفة 12 مليون جنيه.. حفر 3 آبار جوفية في واحة الخارجة بالوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن حفر وتجهيز 3 آبار لمياه الشرب بتكلفة 12 مليون جنيه بمركز الخارجة.

وأضاف "أحمد"، أن الآبار الثلاثة في مناطق (الخارجة 12، وحي المروة، وعزبة طليب)، لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية الحفر والتجهيز سوف تستمر لثلاثة أشهر من الآن.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أنه يجري حاليًا استكمال البنية التحتية لمشروع القرية النموذجية لـ100 منزل ريفي، وبئران زراعيان بتكلفة 9 ملايين جنيه في قرية المنيرة.

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