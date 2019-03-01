حدادًا على ضحايا حادث القطار.. "دسوق المسرحية" توقف نشاطها 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المخرج حسن عباس، اليوم الخميس، وقف نشاط فرقة دسوق المسرحية التابعة لقصر ثقافة دسوق، لافتًا إلى أن إيقاف فعاليات عرض "مدد يا عالم"، لمدة 3 أيام، حدادًا على ضحايا حادث القطار بمحطة مصر في القاهرة.

وقال "عباس"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حادث القطار الذي أسفر عن سقوط 22 شهيدًا، و41 مصابًا حتى الآن، كان له الأثر السيئ في نفوس أعضاء الفرقة، ما أدى إلى رفضهم استكمال فعاليات العرض المسرحي "مدد يا عالم".

الجدير بالذكر أن محطة مصر شهدت أمس الأربعاء حادث تصادم جرار قطار بالرصيف رقم 6، أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة نحو 41 آخرين.