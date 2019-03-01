إخفاق مشروع قرار روسي بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)
فشلت روسيا فى تمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن، يعبر عن القلق حيال تهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا في مجلس الأمن.
ولم يصوت سوى أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو، بعد فترة وجيزة من استخدام روسيا والصين حق النقض "الفتيو" لإحباط مشروع قرار أمريكي بشأن فنزويلا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري، إن مشروع قرار روسيا "يعزز الوهم بأن الوضع في فنزويلا سلمي، ويطرح شبح التدخل الأجنبي".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي فر فيه أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي هربا من الأزمة الاقتصادية الحالية، لم يأت في النص الروسي ذكر لكلمة "إنسانية" على الإطلاق.
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