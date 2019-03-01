بمكافأة مليون دولار.. من هو آخر المطلوبين لدى الخارجية الأمريكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عرضت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 1 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حمزة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن حمزة بن لادن، هو نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأنه يبرز اسمه كقائد في تنظيم القاعدة بأفغانستان.

وأشار البيان، إلى أن حمزة، أصدر رسائل صوتية وفيديو في 2015، دعا فيها أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وتوعد حمزة بالانتقام لمقتل والده في مايو 2011 على أيدي القوات الخاصة الأمريكية.

وكان حمزة واحدًا من كثيرين من أفراد أسرة بن لادن، انتهى بهم الحال في إيران بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك.

وأظهرت وثائق عثر عليها في مجمع كان يسكنه والده في باكستان، بعد مقتله في غارة أمريكية عام 2011، أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران، لكن لا يعرف مكانه في الوقت الراهن.

ومنذ مقتل أسامة بن لادن، يقود تنظيم القاعدة نائبه أيمن الظواهري، ومع ذلك وجه حمزة عددا من الرسائل نيابة عن التنظيم في السنوات القليلة الماضية مهددا بالمزيد من العنف ضد الغرب.

ولا يزال المجتمع الدولي ينظر إلى تنظيم القاعدة، على أنه شبكة عالمية أقوى من نظيره داعش في عدد من الأماكن، مثل الصومال واليمن، وفي مناطق عدة بالساحل الأفريقي، إضافة إلى بروز قياداته في إيران.

وفي مطلع 2017 أدرجت الولايات المتحدة، حمزة بن لادن على لائحتها السوداء للإرهاب، مما يعني فرض عقوبات قانونية ومالية عليه.

وتستدعي الآلية الإدارية الأمريكية في حال مماثلة فرض "عقوبات" مالية وقانونية على مواطنين أجانب "تبين أنهم نفذوا أعمالا إرهابية أو يستعدون للقيام بذلك".

وبالتالي، سيتم تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة لحمزة بن لادن في الولايات المتحدة.