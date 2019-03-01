محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ)
قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، مما أدى إلى مقتل ٥ أطفال.
وأوضحت مصادر محلية - وفقًا لقناة "العربية الحدث" اليوم الخميس - أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.
وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أطفال بقصف لميليشيات الحوثي في التحيتا باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.