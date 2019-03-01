فتح موانئ بورتوفيق والزيتيات أمام العائمات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عودة حركة الملاحة بشكل منتظم في موانئ بورتوفيق والزيتيات، أمام السفن البحرية الصغيرة ومواعين الإمداد.

وقال مصدر ملاحي إن سوء الأحوال الجوية ظهر اليوم الخميس، دفع غرفة عمليات الهيئة إلى غلق الموانئ أمام القطع البحرية الصغيرة، مع عدم السماح لها بمغادرة الأرصفة بسبب ارتفاع الأمواج التي بلغت 4 أمتار، ونشاط الرياح التي تجاوزت 35 عقدة بحرية.

وفي سياق منفصل يستمر غلق ميناء شرم الشيخ البحري بجنوب سيناء، والذي بدأ في الواحدة من صباح اليوم الخميس، بسبب شدة الرياح الجنوبية، وخطورتها على العائمات البحرية، مع وقف الأنشطة على رصيف الميناء.

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