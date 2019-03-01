اعترافات قاتل شقيقته لحملها سفاحًا: " وَكّلَت لها محامي خرجها من الحبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

اعترف عامل بالعقد الرابع من العمر في مركز شرطة فرشوط التابع لمحافظة قنا، بقتل شقيقته، مبررًا فعلته بالدفاع عن شرف العائلة والقبيلة بعد أن حملت المجني عليها سفاحا وتخلصت من طفلها.

كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز فرشوط، باعتراف المدعو "م. د" 47 سنة عامل بقتل شقيقته "ز" 39 سنة دفاعًا عن شرف العائلة، بعدما حملت سفاحًا.

وقال "م" في اعترافاته، إن المجنى عليها كانت سيئة السلوك، مضيفًا "كنت اسمع همسات الناس حول علاقتها بأحد الشباب، لكن المصيبة ظهرت عندما ضبطتها قوات الأمن بعد أن حملت سفاحا ثم قتلت طفلها وألقته في منزل مهجور فقررت قتلها.

وتابع "المتهم"، "دخولها السجن كان يمنعني عن قتلها، فكلفت محاميًا بالدفاع عنها، ونجح في الحصول على قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، وفور خروجها اصحبتها إلى المنزل وحاولت أن أبث الطمأنينة في نفسها.

أضاف "المتهم" "بعد دخولنا إلى المنزل أحضرت سكينًا طعنتها عدة طعنات، ولم أتركها إلا بعدما تأكدت من موتها.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى ان المجني عليها توسلت له كثيرًا أن يتركها لكنه كان مصممًا على قتلهًا بسبب فعلتها.