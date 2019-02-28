الخميس المقبل فى منتزه عطا الله اولى فعاليات هيئة الترفيه"قرية جدة"

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق فعاليات "قرية جدة العالمية" بنسختها الأولى، الخميس المقبل، في منتزه عطا الله بمحافظة جدة.

وتشارك في هذه الفعاليات عدد من الدول الخليجية والآسيوية والعربية والأفريقية

والأوربية، تم توزيعها على قاعات يفصل بينها مجسمات من تراث كل دولة، حيث تقدم هذه الدول من خلال القرية العالميةعروضاً متنوعة من منتجات صناعية وتجارية وحرفية وأزياء.

كما تتضمن القرية مسرحا للعروض التراثية لكل دولة وعروض أزياء، وقسما لألعاب الأطفال تم تصميمها بشكل يضمن الأمن والسلامة، وقاعات ثقافية تحتوي على لوحات فنية وأشغال يديوية من تراث الدول المشاركة.