كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: شيخ حجور يدعو القبائل للنفير ضد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الشيخ يحيى الحجوري، قبائل اليمن وقبائل حجة، إلى الوقوف مع قبائل حجور ضد هجمات واعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وحسب موقع يمن نيوز، أكد الشيخ يحيى الحجور في تسجيل صوتي أن نصرة قبائل حجور والوقوف معهم كسرٌ للعدو الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض الفساد والخراب ويسعى لاستعباد الناس وإذلالهم وتهجيرهم من منازلهم.

وطالب شيخ قبائل حجور بمواجهة الحوثيين، بكل ما أمكن من رجال وسلاح وإمكانيات.

وحث شيخ حجور القبائل المحاذية لحجور للوقوف ضد محاولات الميليشيا الحوثية التمركز في مناطقهم ومنعها ومواجهتها بالرجال والسلاح.