كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آل جابر": إيران تدعم اليمن بالألغام والصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير السعودي لدي اليمن محمد آل جابر، أن إيران غابت عن تقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، ولكنها مستمرة في تقديم الألغام والصواريخ، لقتل الشعب اليمني.

وقال السفير آل جابر في تغريدة على تويتر: "قدمت العديد من دول العالم الدعم المالي لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة 2019، خلال مؤتمر المانحين في جنيف لمساعدة الشعب اليمني الشقيق"، وفق ما أورد موقع "عدن تايم"، اليوم الخميس.