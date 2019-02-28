ترامب: نسيطر على 100% من الأراضي التي احتلها "داعش" بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن إحكام القوات المدعومة من قبل واشنطن في سورية، سيطرتها على 100 بالمائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

جاء ذلك في كلمة له أمام الجنود الأميركيين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" العسكرية في ولاية "ألاسكا" الأميركية، وقال ترامب: "لقد أحكمنا السيطرة.. سمعتم دائما عن 90 و92 بالمائة من الأراضي، التي احتلتها داعش، في سورية"؛ وأضاف "الآن نسيطر على 100 بالمائة من تلك الأراضي".

هذا وتوقعت "قوات سورية الديمقراطية"، أن تعلن الانتصار النهائي على "داعش" خلال أسبوع، وذلك بالتزامن مع خروج دفعة جديدة، الخميس، من مئات المحاصرين في جيب التنظيم الإرهابي الأخير في شرق البلاد.

وقد فاق عدد من خرجوا منذ أسبوع توقعات "قوات سورية الديمقراطية"، التي تتحضر للانتقال إلى المرحلة الأخيرة من هجومها في حال رفض مقاتلو التنظيم الاستسلام بعد انتهاء إجلاء كافة المدنيين.

وخرج الآلاف من الأشخاص في إطار دفعات عدة خلال الأسبوع الأخير من آخر بقعة محاصرة في بلدة الباغوز. وغالبيتهم نساء وأطفال من أسر مقاتلي التنظيم، يخرجون وهم يتضورون جوعاً وبرداً. ويؤكد الخارجون أنهم تركوا خلفهم مدنيين ومقاتلين.

وأعلنت "قوات سورية الديمقراطية"، الخميس، أنها حررت 24 مقاتلاً كانوا أسرى لدى التنظيم المتطرف منذ أكثر من شهر، كما تمكنت من "إجلاء آلاف المدنيين" عبر "تأمين ممرّ آمن" لهم.

وقال المتحدث باسم حملة "قوات سورية الديمقراطية"، في دير الزور، عدنان عفرين، إنه جرى تحرير الأسرى على مراحل في عمليات خاصة، لم يفصح عن تفاصيلها. وأشار إلى أن آخرين لا يزالون في يد التنظيم المتطرف، من دون أن يحدد عددهم.