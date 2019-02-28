انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: "قسد" سيطرت على كافة أراضي "داعش" بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 11:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القوات المدعومة من قبل واشنطن في سوريا (قسد)، أحكمت سيطرتها على كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وفي 10 فبراير الجاري، بدأت قوات "سوريا الديمقراطية" هجوماً على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا، بهدف القضاء على آخر فلوله في مناطق شمال شرقي سوريا.

وضمّ الجيب الواقع في محافظة دير الزور السورية والقريب من الحدود العراقية قريتين ما زالتا تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وكان الرئيس الأمريكي أكّد مؤخراً أنه سيعلن "النصر" على تنظيم الدولة بنسبة 100%، قبيل سحب قواته من سوريا، المتوقع في أبريل المقبل.

وأعاد "داعش" رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014، عندما أعلن دولة "الخلافة" على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، لكن التنظيم خسر أكبر معقلين؛ وهما الرقة في سوريا والموصل في العراق، خلال 2017.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من طرد مسلحي التنظيم من قطاع واسع من الأراضي في شمال وشرق سوريا في السنوات الأربع الأخيرة، في حين تسعى تركيا لتقليل مناطق سيطرة تلك القوات التي تعتبرها "إرهابية".