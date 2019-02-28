شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل «حجة» تدعم «حجور» في مواجهة المليشيا والان نبدء بالتفاصيل

عقد مشايخ وقيادات محافظة حجة اليمنية اجتماعاً، اليوم, لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة في مواجهتها للمليشيات الحوثية, تحت شعار "حجور تنتصر"، مشاركة نحو "300" شيخ من مشايخ المحافظة.

وأكد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، أهمية الاجتماع في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين ، وترك الخلافات والنزاعات والمشاحنات والوقوف مع قبائل حجور بدعم من الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وجه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والسعي لتحقيق الهدف المنشود , من خلال التحرك لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة وغيرها من المحافظات وصولاً لتحرير جميع محافظات الجمهورية اليمنية وإعادة مؤسسات الدولة.

وقال أمين عام محافظة حجة شيخ شمل قبائل حجور الشيخ فهد دهشوش، إن الاجتماع جاء دعما لقبائل حجور ومواصلة للعمل الجاد من قبل الجميع لدحر المليشيات ، وعدم السماح لها بأن تجعل من اليمن قاعدة لتنفيذ المخططات والأجندات الإيرانية ، ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الجوار .

وبين أن أفراد قبائل حجور يصنعون بصمودهم وبسالتهم في مواجهتهم لميليشيات الحوثي الارهابية , تاريخاً جديداً في وجه الإمامة التي تلتحف ثوباً وقناعاً مختلفاً لتعود جاثمة بكهنوتها وزيفها وأباطيلها وافتراءاتها على الشعب اليمني لتعيد البلاد إلى عهود التخلف والظلام.