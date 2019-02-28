تعليق محادثات السلام الأفغانية في قطر للتشاور

كابول ـ وكالات: أعلنت حركة طالبان أمس أن ممثلي الحركة اتفقوا مع ممثلي الولايات المتحدة على تعليق محادثاتهما في قطر لمدة يومين لإجراء المزيد “من المشاورات والتحضيرات”.وأفاد بيان للحركة، نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، بأنه سيتم استئناف المشاورات غدا السبت.

ويقود هذه الجولة السادسة من المحادثات، المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة شير محمد عباس استانكازي.ووفقا لبيان سابق صادر عن مجاهد، فإن المشاورات تدور حتى الآن حول “طريقة انسحاب القوات الأجنبية” و”الحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول الأخرى”.وكانت المحادثات بدأت بالتزامن مع وصول الملا عبد الغني برادار نائب زعيم الحركة والقيادي المؤسس لها، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المكتب السياسي في الدوحة، إلى افغانستان.ووفقا لمجاهد، فإن برادار لا يشارك في هذه الجولة من المحادثات، إلا أنه التقى خليل زاد وسكوت ميلر القيادي الأبرز للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، وكذلك مع عدد من المسؤولين القطريين.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في سلسلة من التغريدات أمس ، إن الاجتماعات مع طالبان في الدوحة من أجل إيجاد حل سياسي ممكن لإنهاء الصراع الأفغاني، “مثمرة”.وكتب خليل زاد في تغريدة له: “نواصل اتخاذ خطوات بطيئة وثابتة نحو التفاهم، والسلام في النهاية”.