فيتو روسي صيني على مشروع قرار أميركي بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو، اليوم، في مجلس الأمن الدولي رفضا لمشروع قرار أميركي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا و”إيصال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل” إلى هذا البلد.

كما صوتت ضد مشروع القرار جنوب إفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الامن، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.