شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح كل الصحفيين الموقوفين خلال اعتصام بالجزائر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)أكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر في تصريح لوكالة فرنس برس أنه تم اطلاق سراح كل الصحفيين الذين أوقفوا الخميس خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجا على «الرقابة».
وقال عميد الشرطة حكيم بلوار «لم يعد هناك أي صحفي في مقار الشرطة» دون توضيح حول عدد من تم توقيفهم من بين حوالى مئة صحفي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في «ساحة حرية الصحافة» في العاصمة.
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