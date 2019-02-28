الصين وروسيا تستخدمان حق النقض "الفيتو" ضد مشروع أميركي حول فنزويلا

استخدم وفدا الصين وروسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأميركي حول فنزويلا. وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قد اعتبر أن "اعتماد مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن سيشكل سابقة بمجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام". ودعا مشروع القرار الأميركي للبدء عملية سياسية سلمية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة وذات مصداقية.

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