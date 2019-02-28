"أكسون موبيل" الاميركية تعلن عن اكتشاف أكبر احتياطي للغاز قبالة قبرص

أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس عن اكتشاف شركة الطاقة الأميركية العملاقة "أكسون موبيل" احتياطيا ضخما للغاز الطبيعي، ويعد هذا الاكتشاف "العالمي المستوى" الأكبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة حتى الآن. واوضح لاكوتريبيس انه "أحد أكبر الاكتشافات على مستوى العالم في العشرين سنة الأخيرة". وأضاف أن تحليلات أولية بينت أن الاحتياطي يحتوي ما بين خمسة الى ثمانية تريليون قدم مكعبة (ما بين 140 الى 230 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي. ووصف نائب رئيس أكسون موبيل تريستان اسبراي الذي حضر الإعلان في نيقوسيا النتائج الأولية بأنها "مشجعة". وتملك الشركة الأميركية نسبة 60 بالمئة من البلوك 10 القبرصي وال40 بالمئة المتبقية تملكها قطر للبترول.

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