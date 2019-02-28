أعلنت خلية الإعلام الأمني العارقي، في بيان، أن "اعتداء إرهابياً بواسطة عبوة ناسفة، استهدف سيارة نوع "بيك اب" تابعة للحشد الشعبي في جزيرة الحضر جنوب غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد".
ولفتت الخلية إلى أن الاعتداء أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الحشد بجروح.
وألمحت خلية الإعلام الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية أجرت عملية بحث وتفتيش في مكان الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على مجموعة من "الحشد الشعبي" في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.