سبوتنيك: مقتل قائد استخبارات "قسد" بإطلاق نار في الرقة

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "القوات الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" منعت أهالي الرقة من التظاهر بالقوة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى دوار الساعة، ولكنها لم تنجح في ثني الأهالي عن تلبية دعوات التظاهر بالرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، حيث شهد شارع المتحف مظاهرة حاشدة لم تتمكن من الوصول إلى دوار الساعة وسط المدينة، بسبب انتشار دوريات "قسد" والدوريات الأميركية، التي انسحبت مساء مع حلول الظلام".
وأوضحت أنه "فيما كانت أجهزة استخبارات "قسد" تسير دورياتها المكثفة في المدينة، لقي قائد استخبارات تنظيم قسد في الرقة المدعو "هافال شيرو" مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة السكن الشبابي بالمدينة، كما أصيب إثنان من مرافقيه إصابات بالغة".
ولفتت إلى أن "المدعو هافال شيرو هو قائد استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يشتهر بقيادة العديد من حملات الاعتقالات في محافظة الرقة والتي كان آخرها الحملة التي طالت الآلاف من أهالي قرى الريف الغربي للمحافظة".
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