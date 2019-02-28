ترامب: القوات الكردية المدعومة أميركيا استعادت كل مناطق داعش في سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "القوات الكردية المدعومة أميركيا استعادت كل مناطق داعش في سوريا".

وأوضح ترامب، في حديث للجنود الأميركيين في قاعدة إلميندورف - ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا، "أننا سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة منها".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أكدت، في وقت سابق، أن "الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" سيكون خلال أسبوع".