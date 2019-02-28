أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجار ثان قرب موقع التفجير الأول وسط العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت خدمات الإغاثة عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 25 آخرين نتيجة الإنفجار.

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