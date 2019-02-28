مستشار للبيت الأبيض: أميركا والصين على وشك توقيع اتفاق تاريخي

أعلن المستشار للبيت الأبيض لاري كودلو، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية والصين باتتا على وشك توقيع "اتفاق تاريخي"، سيحمل بكين على وقف إعاناتها للشركات الحكومية".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، سيبرم خلاله هذا الاتفاق، يتوقّع أن يُعقد في أواخر شهر آذار"، منوّهًا إلى أنّ "التقدّم في المفاوضات كان مذهلًا، وأعتقد أنّنا متّجهون نحو اتفاق تاريخي".

وكشف أنّ "الملفات الّتي عمل عليها المفاوضون تضمّنت جزءًا يتعلّق بتخفيف "البرنامج الاقتصادي للصين" لعام 2025، وتخفيضًا كبيرًا في الإعانات الصينية".